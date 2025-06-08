Roland-Garros : le programme complet et les résultats de ce dimanche 8 juin

L'ensemble des rencontres :
Finale (H) :
Jannik Sinner (ITA n°1) - Carlos Alcaraz (ESP n°2) :
Finale double (F) :
Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SER) - Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) :
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
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Chalon-sur-Saône 91.1 FM
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Grenoble DAB+
Avignon DAB+
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L'ensemble des rencontres :
Finale (H) :
Jannik Sinner (ITA n°1) - Carlos Alcaraz (ESP n°2) :
Finale double (F) :
Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SER) - Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) :