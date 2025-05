Six bancs, conçus et fabriqués localement, sont actuellement visibles place Waldeck-Rousseau à Saint-Étienne.

À l’occasion des Biennales Internationales du Design, la Ville teste de nouveaux objets urbains en plein cœur de l’espace public.

Six duos, formés par des entreprises régionales et des designers diplômés de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne ont imaginé ces prototypes originaux.

M.L