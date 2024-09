À Saint-Étienne, des travaux sont prévus rue Arthur-Ranc, dans le quartier de Chavassieux, jusqu’au 15 novembre. Saint-Étienne Métropole et l’entreprise Oélie/Saur vont procéder au renouvellement du réseau d’eau potable dans ce secteur, ce qui entraînera plusieurs nuisances pour les riverains. Le stationnement sera interdit au fur et à mesure de l’avancée du chantier, et des coupures d’eau sont prévues pour effectuer les raccordements.

EP