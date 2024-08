Selon nos confrères du Progrès, samedi dernier un homme qui roulait sans permis ni assurance, et sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, a refusé d’obtempérer face à la police à Saint-Galmier et a tenté de prendre la fuite. Il a fini par percuter un autre véhicule dans lequel se trouvait une fillette de 10 ans, traumatisée par l’accident. L’homme a été condamne à 18 mois de prison ferme.