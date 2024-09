Avis aux fans de belles voitures anciennes.

Destiné à récolter des fonds pour sauvegarder le patrimoine de la région de Saint-Gengoux-le-National en Saône-et-Loire, et en particulier l’église, le rallye du patrimoine revient pour la deuxième édition les 21 et 22 septembre prochain. Au programme, des balades en voitures et motos de collection.

RH