Saint-Marcel, récemment couronnée commune la plus sportive de Saône-et-Loire, a rénové un espace vétuste rue Léon-Pernot en y aménageant deux terrains de basket 3x3, une piste d’athlétisme, un radar pédagogique et un sautoir de saut en longueur. Le projet, qui a impliqué sept mois de travaux, inclut également la végétalisation de 500 m² sur les 1 400 m² de surface. Le maire a inauguré le site en présence d’élus locaux et de joueurs de l’Élan Chalon.

EP