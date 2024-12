Un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur un pylône de TDF à Cenves a privé près de 800 000 personnes de télévision et de réseau mobile en Saône-et-Loire et dans le Rhône. L'origine de l'incendie, qui pourrait être criminelle,a affecté plusieurs chaînes de télévision et opérateurs téléphoniques sur le secteur de Mâcon et une partie de celui de Chalon-sur-Saône. Le rétablissement complet du service est attendu dans 24 à 48 heures.

EP