Saône-et-Loire : l’association One Voice dépose une plainte pour cruauté et mauvais traitements sur des cervidés

L’association One Voice a porté plainte ce lundi auprès du procureur de la République de Chalon-sur-Saône pour actes de cruauté et mauvais traitements sur des cervidés, mettant en cause l’abattoir d’Autun et un éleveur de Cluny, indique le JSL.

One Voice a publié une vidéo vendredi dernier où l’on aperçoit plusieurs daguets, de jeunes cerfs arrivés en provenance d’Apicerf, une ferme d’élevage installée à Cluny, être exécutés rapidement dans un camion, puis traînés au sol jusque dans les couloirs de l’abattoir d’Autun. Une méthode d’exécution que pointe du doigt l’association.