Selon une enquête, 27 cas de violences sexuelles se sont déroulés depuis 2017 à l’École normale supérieure de Lyon

C’est un chiffre qui fait froid dans le dos mais qui est pourtant bien réel. 27 cas de violences sexuelles ou sexistes à l’École normale supérieure de Lyon, dont 9 viols, ont été retenus depuis 2017 selon une enquête. La direction est notamment mise en cause pour son non-agissement sur ces différentes affaires puisqu’une seule a mené à des sanctions, les autres étant toujours en cours d’instruction ou restées sans réponse.

Cette dernière a malgré tout expliqué qu’elle n’avait pas pris la pleine mesure du problème et qu’elle était prête à suivre les recommandations des enquêteurs pour éviter que ce genre d’évènement ne puisse se reproduire. Étudiants et enseignants sont en tout cas mis en cause dans ces 27 affaires de violences sexuelles ou sexistes, même si parmi les 9 cas qualifiés de viol, il s’agirait là exclusivement d’étudiants.