TCL : du street-art sur des trolleybus et des tramways à la rentrée

Le Sytral a récemment lancé un appel d’offres pour habiller ses transports avec du street-art, indique Le Progrès. Ces habillages artistiques de véhicules du réseau TCL concerneront des trolleybus et des tramways.

« Les trolleybus et tramways constituent des supports adaptés cars ils circulent dans l’espace public et sont très visibles. Par ailleurs, ces véhicules bénéficient d’une image moderne puisqu’ils sont tractés par l’énergie électrique et n’émettent pas de polluants », explique le Sytral. Ce dernier vise la transformation de 5 à 10 véhicules par an.

La transformation du véhicule, qui se fera avec un habillage adhésif, est prévue pour un an minimum.

Ce marché d’une durée d’un an, est d’un montant maximum de 80 000 euros HT. Les premières œuvres roulantes sont attendues à la rentrée ou cet automne, rapporte le quotidien régional.

En septembre 2019, dans le cadre d’un partenariat entre le Sytral et Zoo Art Show, le street-artiste Kalouf avait habillé un trolleybus C3.