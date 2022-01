Tournoi des VI nations : découvrez la liste des 42 joueurs

Après avoir terminé l’année 2022 sur une excellente victoire face aux All Blacks (40-25), les Français sont attendus pour cette compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis l’édition de 2010. Pour répondre aux attentes du public, Fabien Galthié a convoqué un groupe de 42 joueurs sans surprise.

L’unique grand absent de cette liste est le joueur expérimenté Jalibert qui ne pourra pas participer à la compétition à cause de sa blessure à la cuisse.

Dans le groupe qui participera au Tournoi des VI Nations du 5 février prochain au 19 mars, le club lyonnais du LOU est bien représenté avec 5 joueurs sélectionnés : Bamba, Cretin, Taofifenua, Couilloud et Berdeu.

Liste du XV de France

Les avants

Alldritt Grégory (Stade Rochelais), Atonio Uini (Stade Rochelais), Baille Cyril (Stade Toulousain), Bamba Demba (LOU Rugby), Barlot Gaëtan (Castres Olympique), Bibi Biziwu Daniel (ASM Clermont Auvergne), Cretin Dylan (LOU Rugby), Cros François (Stade Toulousain), Diallo Ibrahim (Racing 92), Flament Thibaud (Stade Toulousain), Gros Jean-Baptiste (RC Toulon), Haouas Mohamed (Montpellier Hérault Rugby), Jelonch Anthony (Stade Toulousain), Le Roux Bernard (Racing 92), Macalou Sekou (Stade Français Paris), Marchand Julien (Stade Toulousain), Mauvaka Peato (Stade Toulousain), Tanga Yoan (Racing 92), Taofifenua Romain (LOU Rugby), Vanverberghe Florent (Castres Olympique), Verhaeghe Florian (Montpellier Hérault Rugby), Willemse Paul (Montpellier Hérault Rugby), Woki Cameron (Union Bordeaux Bègles).

Les arrières

Berdeu Léo (LOU Rugby), Couilloud Baptiste (LOU Rugby), Danty Jonathan (Stade Rochelais), Dulin Brice (Stade Rochelais), Dupont Antoine (Stade Toulousain), Favre Jules (Stade Rochelais), Fickou Gaël (Racing 92), Hastoy Antoine (Section Paloise), Jaminet Melvyn (USA Perpignan), Lebel Matthis (Stade Toulousain), Lucu Maxime (Union Bordeaux Bègles), Moefana Yoram (Union Bordeaux Bègles), Ntamack Romain (Stade Toulousain), Penaud Damian (ASM Clermont Auvergne), Ramos Thomas (Stade Toulousain), Thomas Teddy (Racing 92), Vakatawa Virimi (Racing 92), Vili Tani (ASM Clermont Auvergne), Villière Gabin (RC Toulon).

Premier rendez-vous des Bleus, le 6 février prochain face aux voisins italiens.