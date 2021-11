“Tremplin Sport” : des activités sportives pour les 6-14 ans

Destiné aux enfants de 6 à 14 ans, le dispositif Tremplin Sport est une opération de sensibilisation, de démonstration, et d’incitation du jeune public à la pratique sportive. Les activités sont proposées gratuitement, pendant les vacances scolaires et tous les mercredis, jusqu’au 1er décembre à Marseille.

Démonstrations d’abord, pratiques ensuite

Pour initier les jeunes sportifs, des démonstrations sont d’abord proposées, puis des séances de pratique sont programmées sur le temps extra-scolaire. Les plus intéressés pourront alors être orientés vers les acteurs du sport pour une pratique régulière et encadrée. Parmi les activités : escalade, roller, tir à l’arc, boxe, hockey, rugby et corde à sauter.

Inscription gratuite et sur place

Pas besoin d’inscription en amont, il suffit de se rendre sur place et de s’inscrire une fois arrivé. Le matériel nécessaire à la pratique de l’activité est fournie, mais il est recommandé de venir en tenue de sport, avec des chaussures fermées notamment.

Il est possible de pratiquer ces activités dans une petite dizaine de lieux dans plusieurs arrondissements de Marseille. La liste complète des lieux est à retrouver ici.