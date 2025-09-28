Trois nouvelles fresques à Bourgoin-Jallieu dans les semaines à venir

Trois nouvelles fresques seront réalisées dans l’espace public de Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère, d’ici les prochaines semaines.
Objectif : enrichir le parcours street art initié en 2021 avec bientôt un total de 20 œuvres réalisés.
M.L
