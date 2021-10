Trois policiers lyonnais essuient des tirs à la Duchère

Des policiers de la BAC ont été visés par des tirs ce lundi vers 19h à Lyon alors qu’ils intervenaient sur un point de deal à la Duchère.



Selon le préfet, “Aucun n’est blessé mais c’est un acte extrêmement grave. On est dans un lieu de deal très fort et incontestablement, c’est en lien avec des actions qui ont lieu ces derniers jours. Les actions que nous menons pour piloner les lieux de deal, comme le souhaitent le ministre de l’Intérieur et le gouvernement, produisent des effets et incontestablement il y a des réactions, qui sont graves”.



Un périmètre de sécurité a été mis en place, le RAID est intervenu.



Une enquête pour “tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique” a été ouverte. La police judiciaire est saisie. Le ou les tireurs sont activement recherchés.