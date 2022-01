Un appel à témoins après la disparition de Maëlys Azara, âgée de 15 ans

Depuis le 18 novembre 2021, le jeune adolescente Maëlys Azara est portée disparu en Alpes-de-Haute-Provence. La jeune adolescente âgée de 15 ans a fugué le 18 novembre après sa séance au centre de jour de Digne-les-Bains en échappant à son éducateur. Maëlys est de corpulence forte, mesure environ 1,70m a des yeux de couleur marron et des cheveux châtain susceptible d’être colorés. Elle ne dispose pas de carte d’identité, pas de carte vitale ni de carte bancaire. Elle peut se trouver n’importe où en France.

Toutes personnes pouvant donner des renseignements utiles à l’enquête peuvent se faire connaître auprès du brigadier-chef Olivier Galet entre 8h et 12h et entre 14h et 18h chaque jour de la semaine, à part le week-end au 04.86.89.41.01.