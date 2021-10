Un appel à témoins après la disparition d’un quinquagénaire

Un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d’un homme de 56 ans atteint de surdité dans le 10e arrondissement. Il n’a plus donné signe de vie depuis le 7 août. Il a les yeux marrons et les cheveux mi-long noires. Il mesure 1m75 et est de corpulence mince.

Concernant sa tenue, il portait un pantalon en jean bleu, un tricot de couleur violette, une veste de sport noire type parka de la marque Nike et une paire de baskets Nike de couleur noire et rouge.

[#AppelATemoins]

Si vous pouvez aider les 👮et enquêteurs @PoliceNat13 du Commissariat du 10 ème ardt #Marseille dans le cadre de cette #disparitioninquiétante …

Merci pour vos RT pic.twitter.com/suGyBpDnQb — Police nationale 13 (@PoliceNat13) October 5, 2021