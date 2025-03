Un bilan affligeant d’émission de CO2 des véhicules en Bourgogne-Franche-Comté

Durant l'année 2021, les véhicules particuliers dans la région Bourgogne-Franche-Comté ont généré 2,8 millions de tonnes de CO2. Cela représente en moyenne 1,2 tonne d'émission de gaz à effet de serre par adulte. Il y a une variation des émissions de CO2 selon les régions, mais les zones rurales et frontalières de la Suisse polluent plus que les métropoles telles que Dijon ou Besançon. Tandis qu'en ville, il est facilement possible d'utiliser un vélo ou les transports en commun, à la campagne, les déplacements quotidiens domicile-travail sont responsables d'un usage plus fréquent de la voiture. Au niveau national, l'empreinte carbone par adulte représente en moyenne 11,7 tonnes, loin de l'objectif des 2,5 tonnes d'ici 2050 pour réduire le réchauffement climatique.

L.P