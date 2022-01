Un enfant de 5 ans perd la vie dans un incendie d’immeuble à Marseille

Un dramatique incident s’est déroulé ce mercredi 5 janvier dans le 14e arrondissement de Marseille où un immeuble de la cité des Rosiers a pris feu, coûtant la vie à un enfant de 5 ans. Un bébé de 2 mois a également été brulé au troisième degré et une enfant de 6 ans a été touchée au visage. Un couple et un autre enfant ont également été intoxiqués par les fumées. Le maire de la ville Benoit Payan s’est rendu sur place et a rendu hommage aux victimes.

Le feu s’est déclenché au 9e étage de l’immeuble qui en comporte dix. Un rapport technique avait fait état de « désordres relatifs à l’électricité, l’éclairage, les réseaux gaz, plomberie et ascenseurs » dans plusieurs immeubles de la cité en question même si pour l’heure nous ne savons pas si le bâtiment qui a pris feu était concerné ou non par ce rapport.