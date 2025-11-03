play_arrow

Un homme de 29 ans meurt après une chute du 5ᵉ étage à Lyon

Les faits se seraient produits peu avant 22h le dimanche 2 novembre, il a chuté par la fenêtre de son appartement, situé au 5ᵉ étage d’un immeuble du 51 avenue Mermoz, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Le Samu est intervenu en urgence mais n’a pas pu sauver la victime, le jeune homme se serait volontairement jeté de la fenêtre de son studio, une lettre a été laissée pour expliquer son geste. Une enquête a tout de même été ouverte par le parquet de Lyon pour valider ou écarter la piste du suicide.

BH

