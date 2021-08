Une association lyonnaise se mobilise pour venir en aide à l’Algérie

L’association lyonnaise “Amitié Populaire Franco-Algérienne” (AAPFA) se mobilise actuellement pour récolter des dons pour aider l’Algérie. Le pays fait face à une nouvelle vague épidémique du Covid-19 et les incendies ravagent le nord du territoire. Au moins 69 personnes auraient d’ailleurs trouvé la mort dans ces incendies.



Pour aider les médecins et les patients algériens en grande difficulté, l’association récolte des dons financiers et matériels. Ils peuvent être déposés au siège de l’AAPFA (127 rue Jean Jaurès à Lyon) ou dans les locaux de l’entreprise Medilane (20 rue Jean Rostand à Genas). Tous les dons seront envoyés ce samedi.



À noter qu’une cagnotte a été lancée mardi dernier dans le but d’acheter des machines utilisées en réanimation pour éviter l’intubation des patients. La cagnotte a déjà récolté plus de 235 000 euros.

🚨URGENCE COVID ALGÉRIE 🚨https://t.co/irD3iCCCVi



L'association APFA (Amitié Populaire Franco-Algérienne) continue le combat avec vous contre le COVID en Algérie.



URGENCE ABSOLUE : acquérir des appareils d'oxygénothérapie à très haut débit (OPTIFLOW) utilisés en réanimation! pic.twitter.com/gK5Aq3I3r4 — AAPFA (@assoc_APFA) August 10, 2021