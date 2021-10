Une manifestation anti-nucléaire se tiendra ce dimanche 3 octobre, à Saint-Vulbas, près de la centrale du Bugey. Un mouvement de contestation organisé par le collectif Stop Bugey et une trentaine d’organisations rhone-alpines, bourguignonnes et suisses « et le soutien de RadiAction, Greenpeace et du Réseau “Sortir du nucléaire” » indique un communiqué.