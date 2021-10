Vaccin contre la grippe : la campagne de vaccination avancée de quatre jours

La campagne de vaccination contre la grippe pour les personnes vulnérables va débuter ce vendredi 22 octobre, soit quatre jours avant la date initialement prévue, a indiqué lundi la Direction générale de la Santé (DGS) aux professionnels de santé concernés.

Une décision justifiée par le fait que « le risque de co-infection et de développement de formes graves et de décès » des personnes fragiles est plus important avec la circulation simultanée du Covid-19 et de la grippe.

Les Ehpad et les établissements de santé peuvent entamer cette campagne de vaccination depuis ce lundi, afin de « permettre des séances de vaccination conjointes » contre la grippe et le Covid, précise la DGS.