Vie quotidienne : un tiers des ménagers « potentiellement nocifs » selon 60 millions de consommateurs

Dans un numéro hors-série publié ce jeudi, le magazine 60 Millions de consommateurs interpelle concernant les produits ménagers dont disposent la plupart des foyers, en indiquant que près d’un tiers d’entre eux seraient « potentiellement nocifs ».

Le magazine édité par l’Institut national de la consommation (INC) se base sur une étude examinant la composition de 119 produits nettoyants de 52 marques, achetés en avril et en juillet 2021, se fiant aux étiquettes, aux listes d’ingrédients publiés par les industriels sur leur site et prenant en compte les fiches de données de sécurité, qui indiquent la concentration des substances.

Le Ménag’Score pointe du doigt les lingettes et sprays désinfectants

Au total, 39 références sont déconseillées car notées D ou E sur le barème du Ménag’Score établi par le magazine, avec A pour « produits à utiliser sans réserve » et E pour « produits fortement déconseillés, trop de substances problématiques ». Un barème de notation qui n’est pas sans rappeler le Nutri-Score dans l’alimentation, alors que l’INC avait lancé une pétition en 2019 pour demander l’apposition de ce type d’étiquettes sur les produits ménagers.

« Ces produits ne vont pas forcément poser de problème à tous, les personnes allergiques par exemple vont y être plus sensibles, a précisé Sophie Coisne, rédactrice en chef de ce magazine hors-série, à l’AFP. Mais les fabricants ont encore des efforts à fournir. »

Parmi les produits pointés du doigt, les lingettes désinfectantes pour WC et multisurfaces, dont 75%, toutes marques confondues, sont notées D ou E, ainsi que les sprays désinfectants et les désodorisants, dont la moitié sont déconseillés par le magazine.