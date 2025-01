La 36e édition du salon Intervin se tiendra les 25 et 26 janvier au Manège de Vienne avec plus de 70 exposants, un record, représentant majoritairement les appellations françaises et des cépages du monde entier. Nouveauté cette année : un stand de la cidrerie du Pilat et un dessert spécial créé par la pâtisserie Vienna.

