Un couple a été jugé devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour avoir escroqué huit magasins spécialisés dans le vélo en utilisant un stratagème : verser un acompte et laisser des chèques sans provision pour régler le reste, avant de revendre les vélos sur des sites entre particuliers, causant un préjudice de 89 000 €. Le tribunal caladois a condamné l'homme à un an de prison ferme et la femme à une amende de 4 000 €.

