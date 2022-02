Villeurbanne : la ville augmente son budget pour 2022

216 843 266 €, voici le budget annoncé par Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne pour l’année 2022. Par rapport à 2021, la somme consacrée aux projets de la ville a été augmentée de 10%.

Pour Cédric Van Styvendael, ce phénomène est dû à l’augmentation des dépenses d’investissement qui représentent près d’un tiers du budget (70 520 685€). Concernant l’autre parti des dépenses, la ville compte 146 322 581€ de dépenses réelles de fonctionnement contre 134 millions en 2021.

Afin de combler la grande partie de ses dépenses, le maire a confirmé que les recettes aussi avaient augmenté. En effet, concernant celles sur l’investissement, elles ont augmenté 15% pour passer de 42 millions d’euros en 2021 à presque 50 millions aujourd’hui. Ce phénomène d’augmentation est aussi retrouvé au niveau des recettes réelles de fonctionnement puisqu’elles sont passées de 154 à 167 millions d’euros.

Une année capitale pour la culture

Cette année 2022 marque un moment historique pour la ville de Villeurbanne puisqu’elle a été élue capitale de la culture française pour les 12 prochains mois. La ville a donc dû organiser un grand nombre d’événements qui se dérouleront sur l’entièreté des 365 prochains jours. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael explique la part de ce projet dans son budget annuel :

L’éducation, une part importante du budget

Au niveau des projets annoncés pour cette année, la ville de Villeurbanne compte poursuivre les travaux concernant le groupe scolaire Simone-Veil situé à la Soie. Ces derniers, qui ont commencé en février dernier et qui s’achèveront en 2023, représentent près de 6.7 millions d’euros du budget.

Ensuite, une opération d’extension et de mise en accessibilité a été lancée pour le groupe scolaire Ernest-Renan. Depuis l’été dernier de nombreux travaux sont en cours afin de créer plusieurs salles et locaux pour l’établissement. Le coût pour ce chantier est d’environ 2.1 millions €.

Et pour finir sur la part de l’éducation, la ville s’est engagée dans une démarche de labellisation “écolo-crèche”. Cette dernière a pour but d’adopter de nombreuses mesures qui participeront à la transformation écologique du quotidien tout en sensibilisant les enfants sur le respect de l’environnement.

La santé, un sujet que la ville ne veut pas oublier

Depuis maintenant près de 2 ans, la santé est au cœur de nombreuses discussions avec la pandémie qui a énormément modifié nos quotidiens. Avec son nouveau budget, Villeurbanne n’a pas souhaité mettre ce sujet de côte. Alors que la ville continue les actions de sensibilisation et d’accès à la vaccination contre la covid-19, elle n’a pas laissé de côté tous les autres sujets comme les personnes en difficulté financière.

Grâce à l’aide du centre communal d’action sociale, des Restos du Coeur ainsi que l’association le Mas, Villeurbanne va pouvoir créer un tiers lieu alimentaire. Situé sur le parking de la salle Raphaël-de-Barros, le projet Archipel a pour objectif de répondre aux besoins des publics en situation de précarité alimentaire. Sur cet espace, les Villeurbannais retrouveront un espace de production de plats chauds ainsi que des animations culturelles, artistiques et sportives.

L’environnement et l’écologie ont aussi leur part dans ce budget

Lors de la présentation, Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne a aussi tenu à rappeler que sa ville est très concernée par la transition écologique. Pour cela, des premiers travaux sur les ilots de chaleurs ont été faits grâce à l’installation d’espaces verts. Mais ces chantiers ne sont pas suffisants pour la ville qui possède plusieurs autres projets.

Pour améliorer la qualité de vie dans certains quartiers, Villeurbanne souhaite créer de nombreux jardins et espaces verts. Cette année, près de 1.2 million d’euros seront consacrés à l’acquisition de parcelle au sein des projets. En 2022, deux nouveaux jardins seront créés. Le premier sera positionné sur l’allée Jeanne-Moreau et sera composé de trois zones sur une surface de 750m² et le second sera installé au 130 rue Léon-Blum avec une surface de 1700m².

Pour terminer, Villeurbanne souhaite mettre en œuvre un écocentre sur le site de plein air situé à Chamagnieu. Cet écocentre s’instruit dans la transformation que souhaite la ville sur les modes de vie (déplacement, nutrition, gestion des déchets). Afin de réaliser ce projet à Chamagnieu, la ville possède une enveloppe de 30 000 euros cette année.