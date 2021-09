Wauquiez annule les subventions d’un festival antifa après des insultes contre la police

Un festival antifa est prévu en décembre prochain à Villeurbanne mais dans la vidéo de promotion de l’évènement, on peut voir une séquence de deux rappeurs, Lax et Original Tonio, qui chantent sur une scène de Lyon en 2015 : “Et tous les flics c’est des bâtards, et tous les flics c’est des bâtards.” Seul hic, cet évènement est organisé par le CCO de Villeurbanne (laboratoire social et culturel), lui-même subventionné à hauteur de 45.000 euros/an par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Le président de la Région, Laurent Wauquiez, qui a décidé de couper les subventions au CCO suite à cet évènement fâcheux, a déclaré au Progrès : ” Ce concert était toléré jusque-là par respect pour la diversité d’opinions, mais ils ont clairement franchi la ligne rouge en insultant ouvertement les forces de l’ordre dans un contexte très lourd. C’est inacceptable de dénoncer les violences dans un sens alors que nos policiers se font agresser tous les jours. On ne peut pas considérer qu’il n’y a pas de liens entre le festival antifa et le CCO. Sur le site du CCO, qui fait la promotion de l’événement, il est clairement écrit que le festival lutte contre les crimes policiers, c’est inadmissible. À partir du moment où ils ont une responsabilité, j’ai décidé de couper toutes les subventions immédiatement. “

Des syndicats de police ont réagi à la vidéo en la partageant massivement en demandant l’annulation du festival. Affaire à suivre…