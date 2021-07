XV de France : trois lyonnais titulaires pour le 3e match test

Fabien Galthié et son staff n’ont finalement pas trop fait tourner pour le troisième match test en Australie.



Le sélectionneur a choisi d’effectuer sept changements par rapport à l’équipe victorieuse mardi (26-28). Ce samedi, on retrouvera les Lyonnais Dylan Cretin, Pierre-Louis Barassi et Baptiste Couilloud qui aura joué les trois rencontres. Coup d’envoi à 12h05.



Pour rappel, mardi le XV de France s’est imposé face au Wallabies. Une première victoire française face aux Australiens depuis 1990.

🇦🇺 Votre #XVdeFrance pour la finale de la série de test-match en Australie !



Les Bleus affrontent les @wallabies à 12h (heure française) samedi en direct sur @canalplus !



Tous derrière les Bleus ✊🇫🇷#NeFaisonsXV #AUSFRA pic.twitter.com/0KXeD7bjNn — France Rugby (@FranceRugby) July 15, 2021