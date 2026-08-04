À moins de 2h de Lyon : cinq lacs où s’offrir une parenthèse de fraîcheur cet été

Quand le mercure dépasse les 30 °C, les Lyonnais et Grands Lyonnais n’ont pas besoin de prendre la direction de la Méditerranée pour trouver un coin de paradis. En moins d’une heure et demie de route, la région regorge de lacs où l’on peut se baigner, pratiquer des activités nautiques ou simplement profiter d’un pique-nique au bord de l’eau. Des plages de sable aux eaux turquoise de Savoie, voici cinq destinations qui valent largement le détour.

Le Grand Parc Miribel-Jonage, l’incontournable aux portes de Lyon

C’est le premier réflexe de nombreux habitants de la métropole dès que les beaux jours s’installent. À seulement une vingtaine de minutes du centre de Lyon, le Grand Parc Miribel-Jonage est devenu au fil des années le véritable « poumon bleu » de l’agglomération.

Autour du lac des Eaux Bleues, quatre plages aménagées accueillent les baigneurs tout l’été. Les familles apprécient les vastes espaces ombragés, les amateurs de sport profitent des pistes cyclables et des sentiers, tandis que les plus aventuriers peuvent s’essayer au paddle, au kayak, à la voile ou encore au pédalo. Malgré son succès estival, le parc conserve de nombreux espaces naturels où il est facile de s’éloigner de la foule.

Infos pratiques

À 20 minutes de Lyon

Accès au parc gratuit. La plage privée de l’Atol est payante, les autres sont gratuites.

Quatre plages sont surveillées durant l’été avec des horaires variables selon les sites.

Activités : puddle, voile, kayak, pédalo, vélo, randonnée, accrobranche, pique-nique et plages aménagées.

Le lac des Sapins, baignade biologique au coeur du Beaujolais Vert

À Cublize, le lac des Sapins offre un décor totalement différent. Ici, les collines boisées du Beaujolais remplacent l’agitation urbaine et invitent à ralentir le rythme.

Sa particularité ? Une immense baignade biologique, parmi les plus grandes d’Europe, où l’eau est filtrée naturellement par les plantes aquatiques, sans traitement chimique. L’environnement est particulièrement apprécié des familles grâce à ses espaces de jeux, ses plages engazonnées et ses nombreuses activités de plein air.

Infos pratiques

À 1 heure de Lyon.

6 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de 3 à 16 ans (gratuit pour les moins de 3 ans, sous réserve des tarifs en vigueur).

Baignade surveillée pendant la saison estivale.

Activités : paddle, pédalo, canoë, VTT, randonnée, pêche et jeux pour enfants.

En cas d’épisodes de cyanobactéries, la baignade peut être temporairement suspendue. Il est recommandé de consulter les informations avant le départ.

Le lac d’Aiguebelette, joyau turquoise de la Savoie

Difficile de ne pas tomber sous le charme du lac d’Aiguebelette. Avec ses eaux aux reflets émeraude et sa température souvent supérieure à celle des autres grands lacs alpins, il figure parmi les plus belles destinations de baignade de la région.

Ici, les bateaux à moteur thermique sont interdits, ce qui contribue à préserver un environnement calme et une excellente qualité d’eau. Les plages aménagées sont parfaitement entretenues et offrent une vue imprenable sur les reliefs environnants.

Infos pratiques

À 2h de Lyon.

Les plages aménagées sont payantes uniquement pendant la période de baignade surveillée, les parkings sont gratuits.

Sept plages surveillées accueillent les baigneurs durant l’été.

Activités : paddle, kayak, pédalo, aviron, baignade et randonnée.

Le lac de Paladru, écrin bleu entre Isère et montagnes

Surnommé le « lac bleu », Paladru séduit par la transparence remarquable de son eau et par son environnement préservé. Long de plus de cinq kilomètres, il offre une alternance de plages aménagées, de petites criques et de bases nautiques.

C’est aussi un site chargé d’histoire : plusieurs villages lacustres datant du Moyen Âge ont été découverts dans ses eaux, faisant aujourd’hui l’objet de recherches archéologiques reconnues.

Infos pratiques

À 1h30 de Lyon.

Certaines plages sont gratuites, d’autres demandent un droit d’entrée en saison.

Baignade surveillée sur les principales plages aménagées.

Activités : voile, paddle, kayak, pédalo, pêche, randonnée et sports nautiques.

Le lac de Bordelan, escapade familiale à deux pas de la métropole

À Villefranche-sur-Saône, le lac de Bordelan constitue une excellente alternative pour ceux qui souhaitent se rafraîchir sans parcourir de longues distances.

Sa plage de sable, ses pelouses ombragées, ses aires de jeux et son terrain de beach-volley en font une destination très appréciée des familles. Son accès facile en voiture comme en train contribue également à son succès durant les week-ends estivaux.

Infos pratiques

À 45 minutes de Lyon.

3,50 € pour les adultes, 2 € pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Baignade surveillée durant toute la saison estivale.

Activités : baignade, beach-volley, jeux pour enfants, promenade et pique-nique.

M.L.