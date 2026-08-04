Cinq façons de profiter de l’été à Lyon, sans se ruiner

L'été des festivals offre une variété de programmes pour profiter pleinement sans se ruiner. Cinéma en plein air, parcs ombragés, concerts gratuits, sport encadré ou sensations fortes en hauteur. Tour d’horizon des meilleurs plans pour profiter de la ville.

Le cinéma, version plein air

Impossible de s’ennuyer côté grand écran cette année. L’Été en cinémascope de l’Institut Lumière, place Ambroise-Courtois, se poursuit jusqu’au 25 août avec dix classiques du cinéma. Parmi lesquels : The Mask de Chuck Russell, Femmes au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar, Tchao pantin de Claude Berri, Le Vent se lève de Miyazaki ou encore Moulin Rouge de Baz Luhrmann.

Côté quartiers, Villeurbanne multiplie les projections dans ses parcs avec Vivez l’été, jusqu’à fin août. Parmi les séances proposées par le cinéma Le Zola en partenariat avec la Ville de Villeurbanne, Le Navire, Passeurs d’Images, et le Centre Social et Culturel Charpennes Tonkin, retrouvez Le comte de Monte-Cristo, Vingt Dieux, Azur et Asmar, Le Château dans le ciel, Beetlejuice Beetlejuice, En Fanfare et Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau.

Afin que chaque quartier puisse en profiter, les séances se déroulent dans un lieu villeurbannais différent. Il vous faut juste apporter de quoi vous asseoir.

La nature en accès libre

Le Parc de la Tête d’Or reste la référence, avec son zoo gratuit et les moments Estivales qu’il permet en famille. Si vous recherchez plus de calme, direction le Parc de l’Île Barbe, prisé pour ses balades en bord de Saône. Les amateurs de grands espaces peuvent aussi filer au Grand Parc de Miribel Jonage, où l’Atol propose des activités nautiques et terrestres, en tarif plein de 9h à 17h30 :

8,50 € pour les adultes de plus de 12 ans

4 € pour les enfants de 4 à 11 ans

Gratuit pour les moins de 4 ans

Puis en tarif réduit à partir de 17h30 :

5 € pour les adultes de plus de 12 ans

2,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans

Gratuit pour les moins de 4 ans

Les concerts sous les étoiles

Pour les amoureux de l’ambiance, direction les nombreux rendez-vous du programme Tout l’monde dehors, qui réunit plus de 200 événements gratuits en plein air à travers la ville. L’association des Bretons de Lyon organise des “fest-noz” ou “fest-deiz” pour plonger les familles dans la culture bretonne les 9 et 25 août 2026. Le festival se tiendra place Chardonnet (Lyon 1er) et place Sainte-Anne (Lyon 3e), avec au programme des danses et des animations en plein air de 20h à 22h.

Le sport, gratuit et encadré

La Métropole de Lyon propose jusqu’au 7 août son programme Métropole Vacances Sportives, ouvert aux 3-18 ans, avec plus d’une centaine d’activités : tir à l’arc, canoë-kayak, équitation, ou stages de natation, réparties dans 26 communes. Les places partent vite, mieux vaut réserver en avance.

L’aventure en hauteur

Pour clôturer l’été, ne ratez pas la dernière soirée Open Air Accrobranche le 21 août 2026 au parc City Adventure à Sainte-Foy-lès-Lyon. Au programme : onze parcours d’accrobranche, complétés par la plus grande tyrolienne de la région, longue de 150 mètres. Accessible dès 5 € (Pass visiteur) de 18h à 23h.

B.A.T