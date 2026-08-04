play_arrow

keyboard_arrow_right

Auditeurs:

Meilleurs auditeurs :

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Tonic Radio Italien

  • play_arrow

    Tonic Radio Années 90

  • play_arrow

    Tonic Radio Années 80

  • play_arrow

    Tonic Radio Orientale

  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Tonic Radio Fitness

  • play_arrow

    Tonic Radio Cinéma

  • play_arrow

    Tonic Radio Pop Rock

  • play_arrow

    Tonic Radio Sunset

  • play_arrow

    Tonic Radio Reggae

  • play_arrow

    Tonic Radio Lounge

  • play_arrow

    Tonic Radio Feel Good

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts

Cinq façons de profiter de l’été à Lyon, sans se ruiner

L'été des festivals offre une variété de programmes pour profiter pleinement sans se ruiner. Cinéma en plein air, parcs ombragés, concerts gratuits, sport encadré ou sensations fortes en hauteur. Tour d’horizon des meilleurs plans pour profiter de la ville.

Le cinéma, version plein air

Impossible de s’ennuyer côté grand écran cette année. L’Été en cinémascope de l’Institut Lumière, place Ambroise-Courtois, se poursuit jusqu’au 25 août avec dix classiques du cinéma. Parmi lesquels : The Mask de Chuck Russell, Femmes au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar, Tchao pantin de Claude Berri, Le Vent se lève de Miyazaki ou encore Moulin Rouge de Baz Luhrmann.

Côté quartiers, Villeurbanne multiplie les projections dans ses parcs avec Vivez l’été, jusqu’à fin août. Parmi les séances proposées par le cinéma Le Zola en partenariat avec la Ville de Villeurbanne, Le Navire, Passeurs d’Images, et le Centre Social et Culturel Charpennes Tonkin, retrouvez Le comte de Monte-Cristo, Vingt Dieux, Azur et Asmar, Le Château dans le ciel, Beetlejuice Beetlejuice, En Fanfare et Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau.

Afin que chaque quartier puisse en profiter, les séances se déroulent dans un lieu villeurbannais différent. Il vous faut juste apporter de quoi vous asseoir.

La nature en accès libre

Le Parc de la Tête d’Or reste la référence, avec son zoo gratuit et les moments Estivales qu’il permet en famille. Si vous recherchez plus de calme, direction le Parc de l’Île Barbe, prisé pour ses balades en bord de Saône. Les amateurs de grands espaces peuvent aussi filer au Grand Parc de Miribel Jonage, où l’Atol propose des activités nautiques et terrestres, en tarif plein de 9h à 17h30 :

  • 8,50 € pour les adultes de plus de 12 ans
  • 4 € pour les enfants de 4 à 11 ans
  • Gratuit pour les moins de 4 ans

Puis en tarif réduit à partir de 17h30 :

  • 5 € pour les adultes de plus de 12 ans
  • 2,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans
  • Gratuit pour les moins de 4 ans

Les concerts sous les étoiles

Pour les amoureux de l’ambiance, direction les nombreux rendez-vous du programme Tout l’monde dehors, qui réunit plus de 200 événements gratuits en plein air à travers la ville. L’association des Bretons de Lyon organise des “fest-noz” ou “fest-deiz” pour plonger les familles dans la culture bretonne les 9 et 25 août 2026. Le festival se tiendra place Chardonnet (Lyon 1er) et place Sainte-Anne (Lyon 3e), avec au programme des danses et des animations en plein air de 20h à 22h.

Le sport, gratuit et encadré

La Métropole de Lyon propose jusqu’au 7 août son programme Métropole Vacances Sportives, ouvert aux 3-18 ans, avec plus d’une centaine d’activités : tir à l’arc, canoë-kayak, équitation, ou stages de natation, réparties dans 26 communes. Les places partent vite, mieux vaut réserver en avance.

L’aventure en hauteur

Pour clôturer l’été, ne ratez pas la dernière soirée Open Air Accrobranche le 21 août 2026 au parc City Adventure à Sainte-Foy-lès-Lyon. Au programme : onze parcours d’accrobranche, complétés par la plus grande tyrolienne de la région, longue de 150 mètres. Accessible dès 5 € (Pass visiteur) de 18h à 23h.

B.A.T

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Ligue des champions : l’objectif est clair pour l’OL avant le déplacement à Prague

LIRE PLUS

Villeurbanne : un agent de restauration scolaire suspendu pour comportement inapproprié sur une enfant

LIRE PLUS

Barcelone – OL Lyonnes : Lyon veut reconquérir l’Europe en finale de la Ligue des champions

LIRE PLUS

L’OL s’effrondre face à Lens (0-4) et termine quatrième

LIRE PLUS

OL-Lens : le verdict d’une saison

LIRE PLUS

OL : Fleury Di Nallo, légende du club et meilleur buteur de son histoire, est décédé

LIRE PLUS

OL : le podium en danger, le discours de Fonseca questionne

LIRE PLUS

Toulouse – OL : une balle de Ligue des champions à saisir

LIRE PLUS

L’OL renverse Rennes (4-2) et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions

LIRE PLUS

OL – Rennes : un duel sous pression déterminant dans la course à la LDC

LIRE PLUS

OL – Auxerre (3-2) : Lyon conforte sa 3e place et met la pression sur Lille

LIRE PLUS

OL-Auxerre : confirmer à domicile pour rester sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL (1-2) : l’énorme coup de l’OL qui grimpe sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL : Lyon veut croire à l’exploit

LIRE PLUS

OL – Monaco : un tournant avant la dernière ligne droite

LIRE PLUS

OL – Celta de Vigo : cap sur les quarts de finale de la Ligue Europa

LIRE PLUS

Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

LIRE PLUS

Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

LIRE PLUS

Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

LIRE PLUS

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS

JO d’hiver 2030 : Oullins-Pierre-Bénite accueillera le village olympique du pôle glace

LIRE PLUS

Incendie de six minibus de l’AS Saint-Priest : deux suspects ont été interpellés

LIRE PLUS

À moins de 2h de Lyon : cinq lacs où s’offrir une parenthèse de fraîcheur cet été

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube