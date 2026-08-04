JO d’hiver 2030 : Oullins-Pierre-Bénite accueillera le village olympique du pôle glace

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) a approuvé, ce lundi, l’implantation du village olympique des Jeux d’hiver 2030 sur les quais de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite.

Le suspense est levé. Le pôle glace des Jeux Alpes 2030 sera implanté sur le site de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite. L’annonce a été faite conjointement, ce lundi 3 août 2026, par le Comité d’organisation des Jeux (Cojop), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon, un peu plus d’un mois après la validation de la carte des sites, le 29 juin dernier.

Pour départager les projets, quatre critères ont pesé dans la balance : solidité juridique et opérationnelle, sécurisation du calendrier, qualité urbaine et paysagère, ancrage territorial et ambitions environnementales. La Saulaie s’est imposée comme "l’offre la mieux-disante sur l’ensemble de ces critères", grâce notamment à une procédure d’aménagement déjà engagée. La décision a été validée à l’unanimité par l’assemblée générale du comité, qui réunit notamment Michel Barnier et la ministre des Sports Marina Ferrari.

La métropole lyonnaise accueillera l’ensemble des épreuves de glace, réparties entre l’Arena de Décines-Charpieu, Eurexpo à Chassieu et la Halle Tony-Garnier, avec les patinoires Charlemagne et Baraban pour l’entraînement. Le Cojop assure dans son communiqué que le futur " village de la Saulaie garantira à l'ensemble des athlètes les meilleurs standards d'accueil et aux athlètes pralympiques des conditions d'accueil et de déplacement pleinement adaptées, en cohérence avec l'ambition d'héritage inclusif portée par les Jeux d'Alpes 2030".

Le président du comité d’organisation, Edgar Grospiron, évoque "une étape décisive de l’organisation des Jeux, qui devient chaque jour plus concrète". Le maire d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, salue de son côté "une formidable reconnaissance pour son territoire".

B.A.T