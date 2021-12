Auvergne-Rhône-Alpes : 54 opérations de recyclage des friches dans le cadre du plan France relance

Lancé en décembre 2020 dans le cadre du plan France relance, l’appel à projets « recyclage foncier des friches » a vu plus de 150 projets de reconversion d’anciens bassins industriels, répondant aux besoins de renouvellement urbains, être déposés.

Parmi eux, 54 ont été retenus par Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, en partenariat avec le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de l’accord régional de relance.

« Les projets sélectionnés vont générer plus de 140 000 m2 de logements – dont plus de 60 % seront des logements sociaux – et plus de 211 000 m2 de surfaces économiques (bureaux, commerces, industrie…), indique le communiqué de la préfecture. Ils seront accompagnés pour un montant total de 36,5 millions d’euros de subventions de l’État mobilisées dès 2022, qui s’ajoutent au montant de 28,7 millions d’euros de subvention de l’État engagé en 2021 pour accompagner les 46 opérations lauréates du premier appel à projets. »

Grâce à ces subventions de l’État, les 100 opérations lauréates retenues sur l’ensemble de la région vont pouvoir être engagées ou accélérées dans leur mise en œuvre.

La liste des 54 friches sélectionnées est visible ici.