Ce samedi, se tenait toute la journée la 42e bourse aux vélos d’occasion au parc des expositions de Chalon-sur-Saône.

Plus de 900 vélos, sans compter les accessoires liés au cyclisme, étaient en vente.

En fin de journée, les bénévoles du vélo sport Chalonnais, ont recensé un peu plus de 400 ventes.

Parmi eux, le lot le plus cher, mis à prix à plus de 7 000 euros, un vélo de course créé par Lapierre en 2022.

R.H