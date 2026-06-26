L’Eau du Grand Lyon relance son opération solidaire pour les plus précaires

Face à la précarité, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur dans la métropole. C'est pourquoi Eau du Grand Lyon lance officiellement la deuxième édition de son opération solidaire baptisée « Une gourde pour tous ». L'objectif affiché cette année est de collecter un minimum de 500 gourdes en inox. Une fois rassemblés, ces contenants durables seront redistribués sur le terrain par plusieurs associations partenaires directement auprès des personnes en situation de grande précarité, s'inscrivant ainsi dans une démarche visant à améliorer concrètement leur quotidien.

C.J

