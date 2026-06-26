Coup d’envoi du festival Entre Rhône et Saône ce vendredi

C’est un week-end festif qui commence dans le Rhône. Dès ce vendredi, la 51e Nuit de l’été en Calade investit Villefranche avec 37 formations et plus de 200 animations musicales gratuites. Du rock au jazz, près de 10 000 spectateurs sont attendus en centre-ville. En parallèle, le festival « Entre Rhône et Saône » fait son grand retour à Lyon. Jusqu’à dimanche, plus de 200 animations gratuites célébreront les deux fleuves. Au programme : du sport, de la culture et de la sensibilisation à l’environnement pour rythmer cette 5e édition.



C.J