OL : maintien en Ligue 1 confirmé, Michele Kang affiche ses ambitions

L'Olympique Lyonnais est désormais fixé sur son avenir. La DNCG a confirmé ce vendredi le maintien du club en Ligue 1. Le gendarme financier du football français a toutefois décidé d'encadrer la masse salariale dans le cadre du budget de reprise présenté par la nouvelle direction.

Cette décision intervient trois jours après l'annonce de l'accord permettant à Michele Kang de prendre le contrôle de l'OL. L'Américaine, déjà propriétaire d'OL Lyonnes, va devenir l'actionnaire majoritaire du club après le rachat de 87,7 % du capital d'Eagle Football Group.

Quelques minutes après la décision de la DNCG, Michele Kang a affiché son soulagement lors d'une conférence de presse. « Nous venons d'apprendre par la DNCG que nous restons en Ligue 1 et je suis heureuse d'être devenue l'actionnaire majoritaire de l'OL, j'en suis très fière », a-t-elle déclaré en ouverture de son intervention.

La dirigeante a ensuite évoqué « un moment historique » pour le club, remerciant les supporters pour leur patience et estimant que cette reprise constituait « le plus grand défi » de sa vie professionnelle et personnelle.

Le directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, s'est voulu rassurant sur les conséquences de la décision de la DNCG. « On a la même ambition européenne que la saison passée avec plus ou moins le même budget. La DNCG nous encadre mais sur une stratégie raisonnable : même sans encadrement, on aurait fait la même chose », a-t-il assuré.

L'OL peut donc officiellement préparer la saison 2026-2027 en Ligue 1 sous la houlette de Michele Kang. Le club devra respecter le cadre fixé par la DNCG, mais ses dirigeants assurent que cette contrainte ne remet pas en cause leur projet sportif ni leurs ambitions européennes.

Les mots de Michele Kang pour lancer sa conf de presse : "Nous venons d'apprendre par la DNCG que nous restons en Ligue 1 et je suis heureuse d'être devenue l'actionnaire majoritaire de l'OL, j'en suis très fière." pic.twitter.com/QHtfgL6Cvu — Tonic Radio (@tonic_radio) June 26, 2026