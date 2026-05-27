Carnet noir : disparition du gymnaste lyonnais Gaël Da Silva

Émotion dans le monde du sport après la disparition de Gaël Da Silva. L’ancien gymnaste français est décédé mardi dans un accident de la route à l’âge de 41 ans. Né à Vaulx-en-Velin et formé à Lyon, celui que l’on surnommait “Gaou” avait marqué la gymnastique française par son parcours et son tempérament de compétiteur.

Médaillé de bronze au sol lors des championnats d’Europe 2012 à Montpellier, il avait participé quelques mois plus tard aux Jeux Olympiques de Londres avec l’équipe de France. Le Lyonnais et Isérois avait également contribué à la belle cinquième place des Bleus aux Mondiaux de Rotterdam en 2010.