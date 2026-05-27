Pollution et fortes chaleurs : circulation différenciée maintenue à Lyon, le bac pro confirmé

L’épisode de pollution à l’ozone se poursuit dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère. La préfecture du Rhône maintient ce mercredi la circulation différenciée dans l’agglomération lyonnaise. Seuls les véhicules équipés des vignettes Crit’Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler dans la zone concernée.

Cette situation s’accompagne d’un épisode de fortes chaleurs exceptionnel pour une fin mai, avec plus de 35 degrés ce mercredi après-midi à Lyon, Vienne, Villefranche-sur-Saône ou encore Bourgoin-Jallieu.

Malgré ces conditions, les épreuves écrites du baccalauréat professionnel sont maintenues jeudi et vendredi. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, l’a confirmé ce mercredi matin. Environ 194 000 candidats sont concernés partout en France.