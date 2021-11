Ligue 1 : la rencontre OL-OM définitivement arrêtée

Triste soirée au Groupama Stadium ! La rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a été définitivement arrêtée ce dimanche soir après un jet de bouteille sur Dimitri Payet à la 5e minute de jeu. Le film de cette soirée grotesque.



Après l’incident, les deux équipes sont rentrées au vestiaire et une cellule de crise a été mise en place entre les dirigeants des deux formations. Quelques minutes plus tard, l’auteur du jet de projectile a été repéré et évacué. Selon les informations du diffuseur Amazon, les autorités locales auraient poussé pour une reprise de la rencontre alors que l’arbitre, Rudy Buquet ne souhaitait pas reprendre le match. Une information démentie par la préfecture.

Suite à l’interruption provisoire du match #OLOM, une cellule de crise a rassemblé les autorités, les clubs et le arbitres. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre, la décision de reprise du match n’appartient pas au préfet. Elle appartient au seul arbitre. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 21, 2021

Quelques minutes plus tard, un communiqué cinglant de la LFP s’oppose à la version de la préfecture et confirme que l’arbitre Rudy Buquet souhaitait mettre un terme à cette rencontre. Dans le même temps, on apprend également que Dimitri Payet ne serait pas en état de reprendre le match suite au jet de bouteille. Le joueur aurait “peur de revenir sur le terrain.” Les Marseillais refusent donc fermement de revenir sur le terrain.

Malgré le retour des joueurs lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium, la rencontre ne reprendra donc jamais. La LFP se réunira en urgence ce lundi. L’instance devrait très certainement prendre des décisions fermes après ce nouvel incident.



Plus d’informations à retrouver ici.