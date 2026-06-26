Lyon 2 : le gel de la subvention régionale de 9,9 millions d’euros est maintenu

Le bras de fer se durcit entre la Région et le monde universitaire lyonnais. À la suite de vives accusations portant sur de présumées « dérives islamo-gauchistes » au sein de l’Université Lyon 2, l’État a décidé de sévir en lançant une double mission d'inspection et de renseignement. Cette procédure, directement réclamée par la Région et par Laurent Wauquiez, vise à faire toute la lumière sur la situation de l'établissement. En attendant les conclusions définitives, l'exécutif régional maintient sa pression financière : le versement de la subvention de 9,9 millions d'euros reste suspendu.



C.J