Une personne décède après avoir été heurtée par un train

Une personne est décédée ce mardi après avoir été heurtée par un train. L’incident s’est produit vers 18h40, entre les communes de Neyron et Crépieux-la-Pape, sur la ligne reliant Lyon à Ambérieu. La victime est décédée des suites du choc. Cet accident a entraîné l’interruption du trafic ferroviaire sur la ligne reliant la gare de Lyon-Perrache à Genève. Les pompiers, les forces de l’ordre et les équipes du réseau SNCF se sont rendus sur place peu après les faits. Les circonstances du décès restent, pour l’heure, inconnues.

B.A.T