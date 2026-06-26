 66 millions d’euros injectés pour réhabiliter le quartier Bron-Parilly

Un chantier d'envergure s'ouvre pour le logement social lyonnais. À Bron-Parilly, l'organisme Lyon Métropole Habitat s'apprête à engager un plan de réhabilitation de 66 millions d’euros. Ce projet de grande ampleur, prévu pour s'étaler d'ici à 2028, va permettre de métamorphoser 587 logements sociaux. L’opération ne se contentera pas d'une simple rénovation architecturale : elle cherche principalement une transformation énergétique complète permettant de moderniser les appartements pour atteindre une haute performance, symbolisée par l'étiquette B.

C.J

