Un septuagénaire interpellé dans le Rhône parmi 33 suspects de consultation de pédopornographie

Un homme de 77 ans, sans aucun antécédent judiciaire, a été interpellé dans le Rhône dans le cadre d'un vaste coup de filet policier. L'opération visait au total 33 suspects liés à la consultation de contenus pédo criminels ultra violents. L’ homme ne va pas tarder à faire face à la justice : il sera jugé à la fin du mois d'août à Lyon pour détention et diffusion présumées d'images à caractère pédopornographique. L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur exacte des réseaux criminels interconnectés.

C.J