Un important réseau de trafic de drogue démantelé en Saône-et-Loire

L'enquête se poursuit après la spectaculaire saisie de 40 kilos de cocaïne vendredi dernier à Gourdon. Les investigations menées par les forces de l'ordre ont conduit à plusieurs perquisitions au Creusot, à Montceau-les-Mines et à Replonges. Les policiers y ont découvert six kilos supplémentaires de produits stupéfiants, des armes de poing ainsi que 120 000 euros en espèces. Quatre personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont trois hommes âgés d'une trentaine d'années qui ont été placés en détention provisoire. Ils seront jugés en septembre devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et encourent jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle en raison de leur situation de récidive.



C.J