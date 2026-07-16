Le Tour de France retrouve Chalon-sur-Saône ce jeudi

Le Tour de France fait son grand retour à Chalon-sur-Saône ce jeudi à l'occasion de la 12ᵉ étape reliant Nevers à la cité de Nicéphore Niépce. Sept ans après sa dernière arrivée dans la ville, en 2019, les meilleurs coureurs du monde devraient se disputer la victoire au sprint au terme d'une étape favorable aux sprinteurs, malgré des températures encore élevées. Cet été, la Saône-et-Loire s'impose comme une véritable terre de cyclisme. Après le passage du Tour masculin, le département accueillera le Tour de France Femmes à Mâcon le 5 août, avant le Tour de l'Avenir à la fin du mois d'août, une compétition considérée comme le rendez-vous des futurs champions.

C.J