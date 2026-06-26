Tentative de viol à la Feyssine : le parquet conteste la libération d’un mineur

C'est une décision judiciaire qui fait réagir à Villeurbanne. Le parquet de Lyon a officiellement fait appel de la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'un adolescent de 14 ans. Le jeune mineur avait été mis en examen il y a quelques jours pour une tentative de viol. Les faits se sont déroulés en plein jour au cœur du parc de la Feyssine. Le suspect aurait agressé une jeune femme avant de prendre la fuite, provoquant une vive émotion dans le quartier. La justice devra statuer à nouveau sur son maintien en liberté.



C.J