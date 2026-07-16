François-Noël Buffet promet son indépendance pour le poste de Défenseur des droits

Auditionné mercredi à l'Assemblée nationale, le sénateur Les Républicains du Rhône François-Noël Buffet a défendu sa candidature au poste de Défenseur des droits, proposée par Emmanuel Macron. Face aux députés de la commission des lois, il a assuré vouloir exercer cette fonction avec une « indépendance totale ». Une soixantaine d'associations avaient récemment exprimé leurs inquiétudes concernant certaines de ses prises de position passées. Le sénateur a reconnu avoir « évolué » sur plusieurs sujets et a tenté de rassurer sur sa capacité à défendre les droits et libertés de manière impartiale. La commission des lois rendra son avis après une nouvelle étape d'audition prévue le 21 juillet, avant un vote définitif au Sénat.



C.J