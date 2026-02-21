JO de Milan-Cortina : la journée du samedi 21 février

Programme :

10h : bobsleigh bob à quatre - 1ère manche (homme)

10h : ski freestyle ski cross - qualifications (homme)

10h45 : ski freestyle saut - finale 1 (équipes mixtes)

11h : ski de fond : 50km mass start (homme)

11h45 : ski freestyle saut - finale 2 (équipes mixtes)

11h57 : bobsleigh bob à quatre - 2ème manche (homme)

12h : ski freestyle ski cross (homme)

13h30 : ski alpinisme relais (équipe mixte)

14h15 : biathlon mass start (femme)

15h : patinage de vitesse mass start (homme) et patinage de vitesse mass start (femme)

19h : bobsleigh bob à deux - 3ème manche (femme)

19h30 : ski freestyle Halfpipe - finale (femme)

21h03 : bobsleigh bob à deux (femme)

...

Plus d'info à venir