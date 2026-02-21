JO de Milan-Cortina : la journée du samedi 21 février

Programme :
10h : bobsleigh bob à quatre - 1ère manche (homme)
10h : ski freestyle ski cross - qualifications (homme)
10h45 : ski freestyle saut - finale 1 (équipes mixtes)
11h : ski de fond : 50km mass start (homme)
11h45 : ski freestyle saut - finale 2 (équipes mixtes)
11h57 : bobsleigh bob à quatre - 2ème manche (homme)
12h : ski freestyle ski cross (homme)
13h30 : ski alpinisme relais (équipe mixte)
14h15 : biathlon mass start (femme)
15h : patinage de vitesse mass start (homme) et patinage de vitesse mass start (femme)
19h : bobsleigh bob à deux - 3ème manche (femme)
19h30 : ski freestyle Halfpipe - finale (femme)
21h03 : bobsleigh bob à deux (femme)
...
Plus d'info à venir