Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

JO de Milan-Cortina : la journée du samedi 21 février

Programme :

10h : bobsleigh bob à quatre - 1ère manche (homme)

10h : ski freestyle ski cross - qualifications (homme)

10h45 : ski freestyle saut - finale 1 (équipes mixtes)

11h : ski de fond : 50km mass start (homme)

11h45 : ski freestyle saut - finale 2 (équipes mixtes)

11h57 : bobsleigh bob à quatre - 2ème manche (homme)

12h : ski freestyle ski cross (homme)

13h30 : ski alpinisme relais (équipe mixte)

14h15 : biathlon mass start (femme)

15h : patinage de vitesse mass start (homme) et patinage de vitesse mass start (femme)

19h : bobsleigh bob à deux - 3ème manche (femme)

19h30 : ski freestyle Halfpipe - finale (femme)

21h03 : bobsleigh bob à deux (femme)

...

Plus d'info à venir

Nos actualités
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

