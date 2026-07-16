La billetterie du Festival Lumière ouvre ce jeudi pour sa grande soirée d’ouverture

Les amateurs de cinéma peuvent désormais réserver leur place pour la soirée d'ouverture du Festival Lumière. La billetterie ouvre ce jeudi pour l'événement prévu le 10 octobre à 18 heures, en ligne ou directement à l'Institut Lumière, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Comme chaque année, le contenu de cette soirée inaugurale reste encore secret, une tradition entretenue par les organisateurs pour préserver l'effet de surprise. Le Festival Lumière, qui célèbre le patrimoine cinématographique et rend hommage aux grands noms du septième art, dévoilera progressivement sa programmation dans les prochaines semaines.



C.J