LOU : deux Lyonnais absents contre Toulon

Pour le match de samedi contre le Rugby Club Toulonnais, le LOU Rugby sera privé de deux joueurs cadres.



Le pilier Demba Bamba ainsi que le troisième ligne Dylan Cretin vont être retenus par le sélectionneur Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi des Six Nations contre l’Angleterre, programmé le dimanche 2 février prochain au stade de France.



Geraci de retour dans un effectif amoindri



En revanche, le deuxième ligne Killian Geraci, non retenu par le sélectionneur de l’équipe de France, va réintégrer le groupe lyonnais dès ce jeudi. Un effectif déjà bien handicapé par les potentiels forfaits de Josua Tuisova, Noa Nakaitaici, Thibaut Regard et Patricio Fernandez.